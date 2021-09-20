Большинство богатых людей — 67% — боятся оставлять слишком большое наследство, следует из опроса консалтинговой компании The Motley Fool, данные которого приводит РБК . При этом оставить имущество планируют 76% респондентов.

The Motley Fool проводила опрос 2 сентября 2021 года среди 2 тыс. американцев в возрасте 18 лет и старше с капиталом не менее 1 млн долларов.

Большинство опасений связано с тем, что, по мнению наследодателей, оставленные ими активы будут использованы безответственно (58,74%), а также с тем, что их семьи не готовы управлять большим наследством (56,54%), при этом 56,03% считают, что наследство лучше использовать в других целях, например в благотворительных. Еще 55,77% опасаются, что наследники могут облениться.

Более двух третей (67,74%) состоятельных людей планируют потребовать от своих наследников выполнения определенных условий. Как правило, речь идет о стимулирующем трасте — активах, которые получит бенефициар при соблюдении определенных условий. Например, условием может быть получение степени бакалавра. Также трасты могут зависеть от дохода лиц, претендующих на наследство: чем больше заработок, тем больше активов, на которые они могут претендовать. 64% наследодателей рассматривают другие формы траста, в том числе передачу активов внукам. Это позволит избежать налогов на наследство (за исключением активов, превышающих 11,7 млн долларов, которые подлежат налогообложению).



Ранее агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира. Рейтинг возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Их состояние оценивается в 238,2 млрд долларов. Следом идет семья Марс — владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars, они заработали 141,9 млрд долларов. На третьем месте — семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues, с состоянием 124,4 млрд.