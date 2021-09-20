Расходы на ремонт автомобилей в рамках ОСАГО с 20 сентября рассчитываются по новой методике ЦБ, пишет «Коммерсант» . Ключевое изменение касается справочников средней стоимости запасных частей, которые формирует Российский союз автостраховщиков (РСА). Справочник состоит из трех каталогов: цены на запчасти, материалы и нормо-часы, по которым автовладелец может проверить, насколько верно страховая оценила ущерб в результате ДТП. У каждого региона будет свой справочник — для более точного расчета стоимости ремонта в конкретных населенных пунктах с учетом местных цен. Актуализировать документ будут раз в три месяца. Первую серию справочников по новым правилам РСА выпустит в марте 2022 года — в рамках обозначенного ЦБ переходного периода.

Еще одно изменение связано с возможностью использования бывших в употреблении запчастей. Действующая методика позволяет эксперту с письменного согласия страховщика и потерпевшего рассчитывать цену ремонта с учетом стоимости более дешевых б/у деталей «в исключительных случаях», а в новом положении этот пункт исключен. Такая мера позитивно повлияет на качество ремонта, предполагает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. А если страховая компания компенсирует ущерб деньгами, то это приведет к увеличению размера выплат, считает эксперт.

Банк России прокомментировал переуступку прав требования по ОСАГО Приоритет натурального возмещения по ОСАГО действует, даже если лицо, получившее право требования на страховое возмещение, не может предоставить автомобиль на ремонт. Об этом Банк России сообщил в информационном письме страховым компаниям.

Главная проблема справочников, отмечает глава юридической службы Национального автомобильного союза Вадим Геворкян, в том, что цены туда попадают зачастую с «сомнительных» сайтов: одна и та же запчасть может стоить одновременно 1 тыс. рублей и 100 рублей (оригинал и реплика). Поэтому средняя цена, представленная в справочнике, получается невыгодной для автовладельца, а также не учитывается срок доставки деталей, считает он. В качестве базовой должна фигурировать цена, которая соответствует стоимости оригинальной детали у официального дилера, считает эксперт.

По словам адвоката Алексея Ащаулова, до появления методики в 2014 году пострадавшим в ДТП было легче получить «адекватную» компенсацию ущерба через суд. Сегодня страховые компании идут на различные ухищрения, прикрываясь методикой ЦБ, чтобы не платить, а с новым документом эта ситуация может усугубиться, считает эксперт.