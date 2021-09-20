Банк «Ренессанс Кредит» принял решение самостоятельно завершить все денежные переводы своих клиентов, выполненные в счет погашения платежей по кредитам через КБ «Платина», у которого 17 сентября была отозвана банковская лицензия. Об этом в понедельник, 20 сентября, объявили в «Ренессанс Кредите».

По информации финучреждения, более 1 тыс. его заемщиков воспользовались услугами банка «Платина» для своевременного внесения платежей по своим кредитам. После отзыва лицензии средства этих плательщиков оказались «заморожены» на счетах КБ «Платина».

«Ренессанс Кредит» решил возместить эти деньги своим клиентам, не допустив по их кредитным договорам образования просроченной задолженности и, как следствие, испорченной кредитной истории. Банк оперативно пополнит счета своих клиентов. Никаких дополнительных действий им предпринимать не нужно», — заверили в «Ренессанс Кредите».



«Мы не могли допустить, чтобы кредитные истории наших клиентов были испорчены по причине не до конца проведенной банком-партнером операции. Именно поэтому приняли решение возместить заблокированные на счетах КБ «Платина» средства. Мы гарантируем: для наших клиентов негативных последствий не будет!» — комментирует первый заместитель председателя правления, старший вице-президент по развитию розничного и инвестиционного бизнеса банка «Ренессанс Кредит» Татьяна Хондру.