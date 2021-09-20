Эксперты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар» выявили и предотвратили попытку хакеров захватить ботнетом Meris более 45 тыс. новых устройств. Об этом говорится в сообщении «Ростелеком-Солар». Этот ботнет использовался при недавней DDoS-атаке на «Яндекс», считают эксперты. За счет новой атаки он мог увеличить мощности на 20%.

Meris предположительно состоит преимущественно из оборудования MikroTik, которое широко применяется домашними пользователями для подключения к Интернету. Некоторые версии прошивок оборудования содержат уязвимости, которые позволяют хакерам захватывать контроль над устройствами. По данным «Ростелеком-Солар», при атаке на устройства злоумышленники пытаются эксплуатировать уязвимости и подбирать пароли доступа к роутерам.

«Яндекс» подвергся крупнейшей в истории Рунета DDoS-атаке Атака продолжается на этой неделе, речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны.

Более 20% атакованных устройств находятся в Бразилии. Также в топ-5 вошли Украина, Индонезия, Польша и Индия. Зараженные устройства из России составили менее 4% географии присутствия ботнета.

Российские операторы связи, в инфраструктуре которых были выявлены зараженные узлы, оповещены об инциденте.