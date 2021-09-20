ОТП Банк повысил ставки по всем своим популярным вкладам. Теперь максимальные ставки составляют 7,1—8,2% годовых, сообщили в кредитной организации. Как поясняется, решение принято вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 6,75% годовых.

Теперь при оформлении вкладов вместе с пакетом дополнительных услуг клиент получает надбавку в 0,75 процентного пункта к базовой ставке, следует из релиза. Пакет услуг включает возможность снятия 20% от первоначального взноса без потери начисленных процентов, дебетовую карту с бонусами за покупки и бесплатные справки о состоянии счетов и вкладов. При размещении средств во вкладе «Верное решение» и совершении покупок по карте из пакета услуг можно получить доход до 8,2% годовых, подчеркивают в ОТП Банке.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

При открытии вклада «Двойная выгода» с инвестиционными продуктами максимальная доходность составит 7,35% годовых. Оформить вклад можно на 366 дней.



По вкладам «Стабильный Premium» и «Стабильный Private» ставки повысились на 0,25 п. п., максимальная доходность теперь равна 7,1% годовых.