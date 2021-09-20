Выдачи кредитных карт в России за август сократились на 5% по сравнению с июлем, говорится в сообщении ОКБ. Однако граждане взяли в августе 1,26 млн кредитных карт, что на 21% больше, чем в августе прошлого года.

Всего с начала года банки предоставили россиянам 9,6 млн кредитных карт — на 47% больше, чем за январь — август 2020 года. Сейчас выдачи находятся на уровне 2019 года, за аналогичный период которого банки предоставили заемщикам 9,3 млн кредитных карт.

В Москве в августе наблюдался небольшой рост выдач по сравнению с июлем (на 1%). В Ленинградской области и Югре была нулевая динамика. Самое сильное сокращение выдач произошло в Саратовской и Оренбургской областях, а также в Хабаровском крае (на 11% в каждом).

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, сегмент кредитных карт демонстрирует неустойчивые темпы роста. Влияние на выдачи оказывают меры ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного кредитования, сдержанный аппетит банков к риску, а также рост ставок по кредитным картам, пояснил эксперт.