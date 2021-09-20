СберБанк, сеть магазинов «Перекресток» и система платежей Visa запустили акцию, в ходе которой посетителям «Перекрестка» начисляются дополнительные бонусы программы «СберСпасибо» при оплате покупок с помощью взгляда, сообщила пресс-служба «Сбера».

В акции могут участвовать все держатели дебетовых и кредитных карт Visa СберБанка. Чтобы получить бонусы, им необходимо расплатиться на кассах самообслуживания посредством новой биометрической технологии — взглядом.

В пресс-релизе говорится, что в период акции, которая продлится до 17 ноября, клиентам будут начисляться повышенные бонусы «СберСпасибо»: 2% — за первую покупку, 3% — за вторую, 5% — за третью. Помимо этого, каждый месяц акции одна из покупок станет счастливой: покупатель получит сразу 100 тыс. бонусов. В акции участвуют 197 супермаркетов «Перекресток» с биометрическим оборудованием в различных регионах страны.

Инновационную технологию оплаты покупок в супермаркетах «Перекресток» СберБанк, X5 Group и Visa начали внедрять в начале года. Биометрия позволяет оплачивать покупки, просто посмотрев в камеру, для этого не нужны ни банковская карта, ни смартфон, поскольку идентификация покупателя осуществляется по его лицу.

Деньги за товары списываются с банковской карты; чтобы подключить ее к сервису, необходимо в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль»). В «Сбере» отмечают, что высокое разрешение камеры обеспечивает безопасность трансакций, исключая взлом и подмену данных.