СберБанк предоставил возможность рефинансировать по ставке от 7,9% ипотечные кредиты других банков, которые были ранее рефинансированы, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Согласно новым условиям, «Сбер» не ограничивает количество предыдущих рефинансирований по ипотечному кредиту. Главное условие, чтобы первичный кредит был предоставлен на цели приобретения или строительства недвижимости и на момент рефинансирования был зарегистрирован в другом банке.

В банке уточнили, что рефинансированы могут быть кредиты как на готовое, так и на строящееся жилье и апартаменты. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, но не более 85% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредитования — 30 лет.

Рефинансировать ипотеку другого банка можно онлайн на сервисе «Сбера» DomClick.ru.