Минэкономразвития России закрепит ряд базовых практик и критериев ежегодных докладов Doing Business Всемирного банка в региональном инвестиционном стандарте для их распространения на все субъекты РФ. Как передает ТАСС, об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в эфире телеканала «Россия-24».

«Doing Business был хорош, но он оценивал только два региона — Москву и Санкт-Петербург. А нам нужно, чтобы экономический рост был везде, поэтому нужно эти практики перенести на все регионы. И как раз рейтинг инвестиционной привлекательности, который Агентство стратегических инициатив совместно с нашим министерством и другими ведомствами готовило, и на Петербургском экономическом форуме всегда объявлялись результаты, — это очень хорошая практика, и она точно сохранится», — отметил Решетников.

Министр добавил, что на данный момент МЭР продолжает доработку инвестстандарта для регионов. «Сейчас мы в нашем региональном инвестиционном стандарте все это дальше склеиваем, вырабатываем дополнительные требования, обучаем команды», — сказал Решетников.

На прошлой неделе Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении этих отчетов в недавнем прошлом.



В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как заявил в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.