СберБанк выставил на продажу 19 торговых центров, следует из объявлений на сайте продажи залогового и непрофильного имущества кредитной организации, пишет РБК . СберБанк, как уточнили в его пресс-службе, планирует реализовать активы «через конкурентную процедуру». К активам уже проявили интерес потенциальные покупатели, информация об условиях продажи и о площадке, на которой пройдут торги, будет размещена «после согласования», пояснил представитель кредитной организации.

Выставленные на продажу торговые центры принадлежали группе «Регионы». В мае 2021 года контроль над объектами получил СберБанк, который ранее кредитовал их строительство. По информации СМИ, объекты перешли банку в счет оплаты долга. В банке официально заявляли, что дочерняя компания «СберБанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний «Регионы Финанс» и АМК «Фарма» и что банк «заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям торгово-развлекательных центров в целях повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации».

Сеть из 14 торговых центров «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области общей площадью 241 тыс. кв. м банк планирует продать единым лотом за 8,2 млрд рублей. Торговые центры «Июнь» продаются отдельными лотами. Дороже всего оценен комплекс в подмосковных Мытищах общей площадью 175 тыс. кв. м: за 5,06 млрд рублей предлагается прямая покупка актива или покупка прав требования по задолженности. В остальных ТЦ предлагается выкупить права требования долга: в ТРЦ «Июнь» в Санкт-Петербурге — за 4 млрд рублей, в Череповце — почти за 1,6 млрд, в Красноярске — за 1,5 млрд, в Уфе — за 1,4 млрд. Общая стоимость выставленных на продажу активов составляет почти 21,8 млрд рублей.

Как отметил партнер Сolliers Станислав Бибик, сейчас интересное время для входа на рынок торговой недвижимости с точки зрения инвестиций, так как можно ждать роста рынка после кризиса. По его словам, все выставленные на продажу СберБанком объекты будут востребованы инвесторами. Наиболее интересными для инвесторов он называет торговые центры в Подмосковье и Петербурге из-за высокой покупательной способности в этих регионах.