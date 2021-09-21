За год количество краж сим-карт по поддельным доверенностям выросло вдвое — ежемесячно мошенники воруют таким способом около 1 тыс. телефонных номеров, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании ESET. Украденный номер дает злоумышленникам доступ к социальным сетям, мессенджерам, банковским счетам жертвы, предупредили эксперты.

По словам аналитика – разработчика ПО для информационной безопасности компании ESET Станислава Жураковского, в первой половине 2020 года в России ежемесячно фиксировалось около 500 инцидентов, когда злоумышленники по поддельным доверенностям получали в салонах связи сим-карты третьих лиц, а затем использовали их для различных противоправных действий, отметил он, ссылаясь на данные участников рынка информационной безопасности.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров уточнил, что ежемесячно на специализированных форумах в даркнете размещается 200–300 объявлений о покупке сим-карт, полученных по фальшивым доверенностям, и заказов на взломы учетных записей почты и социальных сетей. Их проще всего вскрыть, получив доступ к номеру абонента, добавил он. «Несколько сотен заказов — это лишь то, что мы видим. На деле таких покупок может быть в десятки раз больше. Цена одного такого взлома составляет около 8 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Число мошенничеств с поддельными доверенностями на получение дубликатов сим-карт набирает обороты, подтвердила руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова. Официальной статистики от правоохранительных органов в общем доступе нет, но такие выводы можно сделать из сообщений СМИ и личной практики, добавила она.

Составить подложную доверенность практически ничего не стоит, уверяет Станислав Жураковский. По его словам, копию паспорта, утекшую из той или иной базы данных, в том числе операторской, на черном рынке можно купить за 300 рублей. Узнать номер человека также можно из подпольно распространяемых массивов сведений, похищенных в различных организациях, добавил эксперт.

«Угнанный» номер даст мошеннику возможность воспользоваться мобильным банком абонента и вывести средства с его счета, добавил Станислав Жураковский. Получив чужую сим-карту, злоумышленник может перезвонить в кредитную организацию и попросить обнулить пароль от приложения для смартфона. При наличии паспортных данных для него это не составит труда — в таком случае доступ к средствам законного владельца банковской карты будет открыт, сказал эксперт.