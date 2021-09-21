В России за период с начала текущего года выдачи ипотечных кредитов остаются рекордными, говорится в сообщении ОКБ. Граждане взяли в августе 135 тыс. ипотечных кредитов — на 4% меньше, чем в июле, и на 22% меньше, чем в июне.

Всего за восемь месяцев заемщики взяли 1,17 млн кредитов, что на 26% больше, чем за январь — август 2020 года. Однако количество выданных в августе 2021-го ипотечных кредитов по сравнению с августом прошлого года сократилось на 14%.

В Приморском крае и Якутии выдачи превзошли показатель августа 2020 года (на 6% и 8% соответственно). В остальных регионах наблюдался спад. Самый сильный — в Нижегородской области (-20%), Татарстане (-21%), Московской области (-23%), Санкт-Петербурге (-24%), Воронежской области (-27%) и Москве (-27%).

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, новые параметры программы сделали льготную ипотеку практически недоступной для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где традиционно берут больше всего кредитов. Также на снижение выдач повлиял рост ключевой ставки, который привел к повышению процентных ставок, отметил эксперт.