СберБанк упростил выдачу ипотечных кредитов иностранцам: теперь им необязательно предоставлять документы о владении русским языком, а также документы об образовании, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В «Сбере» напомнили, что оформить ипотечный кредит в банке могут граждане любых государств. Для этого иностранцам необходимо получать зарплату на карту СберБанка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и рабочему стажу.

Иностранным гражданам доступны такие программы, как «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».

Расширилась и география действия программы. Теперь ипотека для иностранцев доступна жителям Поволжья. Кредит можно оформить в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Ранее программа выдачи иностранным гражданам ипотеки стартовала в Москве, Подмосковье, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской и Тульской областях. Кроме того, в списке есть такие регионы, как Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская и Архангельская обрасти. Также такой ипотечный кредит доступен в городе Санкт-Петербурге, Архангельской области, республиках Карелия, Коми и Ненецком автономном округе.

Подать заявку на ипотеку иностранные граждане могут онлайн на сервисе «Сбера» DomClick.ru.