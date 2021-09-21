Услугами консультационного центра «ДОМ.РФ» в сентябре с помощью различных каналов связи воспользовались более 650 тыс. человек. С начала 2021 года количество обращений и запросов по жилищным и бытовым вопросам выросло в 6,5 раза — в январе их было 97 тыс., сообщила пресс-служба «ДОМ.РФ».

По словам директора консультационного центра «ДОМ.РФ» Михаила Ковалева, наибольшее количество обращений связано с выплатами по ипотечным кредитам в размере 450 тыс. рублей для семей, в которых после 1 января 2019 года появился третий и последующий ребенок. Кроме того, граждане активно интересуются снижением платежной нагрузки по ипотеке, в частности, такими темами, как получение налогового вычета, рефинансирование и оформление ипотечных каникул. В фокусе внимания также нюансы наследования недвижимости, компенсации взносов на капремонт, регистрации по месту жительства и др.

Больше всего обращений приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Республики Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский край.