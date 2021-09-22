Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит первый пакет мер по поддержке телекоммуникационной отрасли и до конца октября предложит отдельные инициативы. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на мероприятии, посвященном открытию второго модуля обучения образовательной программы «Мастерская новых медиа».

«Мы сейчас готовим предложения, первый пакет мер по поддержке телеком-отрасли. Телеком активно обсуждаем, я думаю, что до конца октября мы предложим отдельные меры, связанные с поддержкой телеком-отрасли», — отметил министр.

Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, это стало вторым пакетом мер поддержки для данной сферы. Мероприятия предусматривают меры выравнивания условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и отечественных IT-компаний, а также направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах.