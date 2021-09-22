Минэкономразвития закладывает инфляцию в 6% по итогам 2021 года в консервативный сценарий прогноза социально-экономического развития России. Об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

«В консервативном варианте прогноза уровень инфляции может достичь 6%», — сказал Решетников.

Министр напомнил, что для стабилизации цен действует денежно-кредитная политика ЦБ и меры правительства немонетарного характера.



Ранее замглавы Министерства экономического развития Алексей Херсонцев сообщил, что ведомство ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% в базовом сценарии с 5%, ожидавшихся в июле.