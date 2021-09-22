В возрастной структуре заемщиков по количеству выданных микрофинансовыми институтами займов в августе 2021 года доля граждан моложе 30 лет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,1 процентного пункта и составила 36,7%. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В настоящее время это наиболее многочисленная группа граждан в структуре микрофинансовых заемщиков.

Для молодых заемщиков микрозаймы — это не только шанс создать свою кредитную историю, но и увеличить свой персональный кредитный рейтинг (ПКР), среднее значение которого у заемщика по микрозаймам в августе 2021 года составило 488 баллов.

Самое высокое значение ПКР зафиксировано в Кемеровской (499 баллов) и Челябинской (496) областях, а также в Красноярском крае (493) и Оренбургской области (492). Самое низкое значение ПКР было отмечено в Московской области (480 баллов), Санкт-Петербурге (482 балла), Самарской области (483 балла) и Москве (483 балла).