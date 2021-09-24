Первое полугодие 2021 года ожидаемо оказалось для страхового рынка РФ более продуктивным, чем первая половина 2020-го. Как поясняется в исследовании аналитиков Банки.ру, тогда на динамику сильно повлияли жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, введенные во II квартале; в этом году страховой рынок показывает хорошие восстановительные темпы, а негативное влияние могут оказать скорее регуляторные изменения.

В январе — июне 2021 года российский страховой рынок вырос на 21% по отношению к аналогичному периоду года прошлого. Объем страховых премий составил порядка 894,2 млрд рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 29,6%, до 384,5 млрд рублей. При этом немного снизилась прибыльность и рентабельность капитала по сектору (24,5% по итогам полугодия против 25,6% за I квартал 2021 года).

Согласно данным Банка России, во II квартале страховой рынок вырос на 38,9% год к году, тогда как I квартал дал только 7,9% роста. На эти цифры повлияла слабая база II квартала прошлого года, тем не менее по объемам премий первое полугодие 2021 года опережает не только прошлогодние показатели за тот же период, но и сборы за январь — июнь 2019-го.

Два основных изменения в структуре рынка по видам страхования, на которое обращают внимание аналитики, — рост в годовом выражении доли полученных премий от страхования жизни (не в последнюю очередь благодаря активизации кредитования и страхования заемщиков) и доли страхования от несчастных случаев. Рост объема собранных премий относительно первого полугодия 2020 года показали все основные сегменты, за исключением страхования имущества юридических лиц, однако в страховании жизни и страховании от несчастных случаев он был максимальным: 31,3% и 51,5% соответственно.

При этом подсегмент страхования жизни заемщика по динамике роста вдвое опережает страхование жизни в целом — традиционно опережая его и в доле отказов в выплатах по отношению к урегулированным случаям (46,6% против 7,6%).

Все лидеры рынка по объему премий демонстрируют рост по итогам первого полугодия 2021 года, причем половина из них — темпами выше рыночных. Наилучший результат (рост на 51,5%) показывает «Ренессанс Жизнь», имеющая наименьшую долю рынка в десятке лидеров по сборам (2,9% от общей суммы премий по рынку) и демонстрирующая довольно внушительную долю отказов в выплатах (более 26%). На втором месте — «АльфаСтрахование-Жизнь» (рост на 48,6% по отношению к первому полугодию 2020 года). Авторы исследования отмечают, что «Ренессанс Жизнь», «Сбербанк страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь» составляют тройку лидеров по страхованию жизни заемщика, а в этом сегменте традиционно высока доля отказов в выплатах. Основная причина — при кредитовании страхование жизни и здоровья часто оформляется в «добровольно-принудительном» порядке и покрывает лишь серьезные последствия (смерть, инвалидность и т. п.), но далеко не все заемщики читают условия и часто обращаются за выплатой в случаях, не покрываемых имеющейся страховкой. «Сбербанк страхование жизни» занимает третье место по росту объема собранных премий в первом полугодии, но при этом лидирует по доле отказов в выплатах (26,82%).

В обзоре в числе прочего указано, что средняя выплата по страхованию жизни в январе — июне 2021 года составила 238,6 тыс. рублей (годом ранее — 184,6 тыс.), но девять из десяти крупнейших страховщиков жизни платят в среднем больше.



В материале «Страховой рынок в первом полугодии 2021 года. Восстановительный рост», опубликованном в разделе «Исследования», более подробно анализируются показатели по отдельным сегментам страхового рынка: указаны динамика сборов, средние размеры выплат, доля отказов в выплатах, компании-лидеры. В целом авторы приходят к выводу, что страховой рынок РФ пока растет явно быстрее, чем ожидалось, а это позволяет более оптимистично смотреть и на второе полугодие 2021 года.