ВТБ запустил новый процесс оформления кредитов наличными во всех офисах банка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь для подачи заявки нужно заполнить в два раза меньше полей в анкете, а сам процесс оформления и выдачи кредита занимает вдвое меньше времени – около 20 минут.

В банке пояснили, что упрощение анкеты стало возможным за счет интеграции с новым кредитным конвейером ВТБ. Он использует внутренние и внешние источники для получения информации, необходимой для оценки заемщика. Благодаря новому процессу все больше клиентов могут оформить кредит наличными или рефинансировать его только по паспорту, без подтверждения дохода и занятости.