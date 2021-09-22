ВТБ запустил новый процесс оформления кредитов наличными во всех офисах банка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Теперь для подачи заявки нужно заполнить в два раза меньше полей в анкете, а сам процесс оформления и выдачи кредита занимает вдвое меньше времени – около 20 минут.
В банке пояснили, что упрощение анкеты стало возможным за счет интеграции с новым кредитным конвейером ВТБ. Он использует внутренние и внешние источники для получения информации, необходимой для оценки заемщика. Благодаря новому процессу все больше клиентов могут оформить кредит наличными или рефинансировать его только по паспорту, без подтверждения дохода и занятости.В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тыс. до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 3 млн до 5 млн рублей действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования. В рамках рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка, в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ.