Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства, сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве пояснили, что реестр создается на основании федерального закона о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

«Закон обязывает интернет-ресурсы размещать правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора, в том числе отменять введенные меры по ограничению доступа к контенту пользователей», — сообщили в Роскомнадзоре.

Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел, в котором, помимо прочего, размещены сервисы для владельцев и пользователей социальных сетей. С их помощью в Роскомнадзор можно подать обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью.

Взаимодействие Роскомнадзора с владельцами интернет-ресурсов по оценке противоправности контента и необходимости его удаления предложено вести через личный кабинет.

В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов.