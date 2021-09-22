Федеральная антимонопольная служба потребовала от российского интернет-холдинга «Яндекс» устранить дискриминационные условия в поисковой системе, сообщила пресс-служба ФАС.

В среду представители «Яндекса» и ФАС в Арбитражном суде Москвы сообщили, что могут уладить миром спор по заявлению компании, оспаривающей возбуждение против нее антимонопольного дела за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, по итогам рассмотрения которого компании может грозить оборотный штраф.

«Ранее ФАС России в связи с поступлением заявлений участников рынка выдала предупреждение компании «Яндекс». Оно содержит требования, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства. Эти требования должны быть исполнены, и законные права заявителей должны быть соблюдены в любом случае», — заявили в ФАС.

В апреле служба сообщила, что возбудила дело в отношении «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. В дискриминации «Яндекс» обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС, Zoon. Как утверждали IT-компании, поисковая система «Яндекса» на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют «колдунщиками», сервисы самого «Яндекса».

Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис «Яндекса» и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС уже выдавала предупреждение «Яндексу» за создание дискриминационных условий в поисковой системе.