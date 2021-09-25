🔸 В России многие категорически не доверяют отечественной валюте и сберегать предпочитают исключительно в валюте иностранной. Иметь доллары неплохо, но их тоже надо где-то держать. Узнаем о самых выгодных депозитах сентября в долларах и их подводных камнях в «Разборе Банки.ру».

🔸 Visa и Mastercard вводят дополнительные сборы с банков за обработку интернет-платежей. Эксперты почти единогласно объяснили это жадностью платежных систем. О том, как все оказалось на деле, выясняем в материале «Интернет-платежи за отдельную плату?».

🔸 Ваш полис ОСАГО аннулирован страховщиком, но вы узнаете об этом, только попав в ДТП. Уплаченные за полис деньги никто возвращать не собирается. О том, почему так происходит и что делать, читаем здесь.

🔸 Московская биржа запустила мини-фьючерс на РТС (торговый код — RTSM). Чтобы разобраться, как он устроен, вспомним, что такое фьючерс, в «Разборе Банки.ру».

🔸 Высокодоходные облигации. Это вторая шпаргалка из нашего цикла для подготовки неквалифицированных инвесторов к обязательному тесту от ЦБ. Самая простая тема из тех, что могут попасться вам на тесте. Но расслабляться не стоит. Сдаем тестирование «неквалов» с Банки.ру. Серия 2. Такая есть уже по опционам, фьючерсам и другим производным.