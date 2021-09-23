Кировский районный суд Курска приговорил к двум годам лишения свободы условно сотрудницу одного из банков, которая похитила у клиентки 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба суда.

В ходе судебного заседания было установлено, что 14 октября 2020 года в отделение банка обратилась 85-летняя пенсионерка с просьбой закрыть банковский счет, на котором находились денежные средства в сумме 56 рублей. Сотрудница банка установила по клиентской базе, что у потерпевшей имеется еще один счет, на котором хранились денежные средства в сумме 545 тыс. рублей. Пенсионерка решила снять 200 тыс. рублей, однако сотрудница провела расходно-кассовую операцию на сумму 500 тыс. рублей, передав пенсионерке для подписи два экземпляра расходного кассового ордера.

Доверяя сотруднице банка, пенсионерка, не прочитав содержание представленных документов, подписала их. Получив денежные средства в сумме 200 тыс. рублей, она покинула помещение банка.

Подсудимая в конце рабочего дня извлекла из находящейся на ее рабочем месте кассы денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, похищенные ранее у пенсионерки, и присвоила их.

Сотрудница банка осуждена по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). С учетом ряда смягчающих обстоятельств, в том числе состояния ее здоровья и возврата потерпевшей денежных средств, она приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор суда не вступил в законную силу, участники процесса вправе его обжаловать в установленные законом сроки.