С 1 января 2022 года власти планируют упростить процедуру получения ряда мер соцподдержки, в том числе госпособий для неработающих женщин и жен военнослужащих, имеющих детей, а также выплат компенсаций по ОСАГО инвалидам, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Кабмину. Соответствующий законопроект Минтруда правительство одобрило во вторник.

Речь идет о передаче полномочий по назначению 17 мер соцподдержки, которыми пользуются 2,083 млн россиян, от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России (ПФР). Эту информацию подтвердил замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр. По его словам, эти изменения в дальнейшем в ходе оптимизации процессов позволят обходиться без сбора справок, а в некоторых случаях такие меры поддержки будут назначаться проактивно. Эксперты отмечают, что ПФР все больше аккумулирует функции социального казначейства, но важно обеспечить бесперебойную работу цифрового госпортала.

Как пояснил представитель Минтруда, речь идет о четырех группах мер поддержки. Первая — госпособия гражданам, имеющим детей, но не подлежащим обязательному соцстрахованию. Проще говоря, это неработающие женщины, в том числе студентки, обучающиеся очно. Речь идет о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты женам военнослужащих, которые проходят службу по призыву. В эту же категорию входит и ряд единовременных выплат. Например, при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью и другие.

Вторая категория — компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. Третья — денежные компенсации и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Четвертая — денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным.

ПФР как оператор выплат уже сейчас осуществляет назначение различных мер соцподдержки: пенсий, ежемесячных денежных выплат и других. Некоторые из них уже переведены на принципы социального казначейства и предоставляются беззаявительно, как материнский капитал, или по одному заявлению, как новые меры поддержки семей с детьми. При этом до недавнего времени обсуждаемые меры поддержки начисляли региональные органы социальной защиты и Роструд. Это создавало определенные сложности с обращением за выплатами, а также сбором документов. Сейчас упростить процесс, не меняя оператора, проблематично и долго.

«Сегодня на уровне субъектов нет единого стандарта назначения мер поддержки. Упрощение предоставления выплат на региональном уровне потребовало бы существенной доработки информационных систем субъектов», — пояснил замминистра труда и соцзащиты, добавив, что у ПФР отработан механизм предоставления различных выплат, в том числе с использованием данных, полученных путем межведомственного взаимодействия.