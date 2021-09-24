С 2022 года у злостных неплательщиков планируют изымать загранпаспорта, пишут «Известия» , уточняя, что эта мера может дополнить уже существующее ограничение на выезд из России при наличии долга по алиментам от 10 тыс. рублей или любого другого долга от 30 тыс. рублей. Также запрет на выезд из страны распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда.

Правительственный законопроект будет рассмотрен Госдумой уже в октябре. Им предполагается введение целого ряда новых норм, регулирующих действие удостоверяющих личность документов россиян, пересекающих границу страны. Сегодня такими документами могут быть внутрироссийские и заграничные паспорта, а также свидетельство о рождении. Во фракциях отнеслись к новым нормам с осторожностью. При этом парламентарии признают: сегодня у злостных неплательщиков есть лазейки для незаконного выезда из страны, но интересы детей не должны страдать от безответственности родителя, избегающего перечисления алиментов.

В проектируемых нормах предусмотрена обязанность для всех органов власти, принявших решение о запрете выезда россиянина за границу, довести до него эту информацию. Согласно поправкам, либо под роспись, либо уведомлением гражданин должен узнать об этом «не позднее дня, следующего за днем принятия решения». С этого момента в течение пяти дней он должен передать свой паспорт миграционной службе. При этом в документе не прописано, какие санкции последуют в случае, если гражданин не принесет паспорт в ведомство.

По данным ФССП, на 1 июля 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 5 млн российских граждан, у которых есть долги. В службе уточняли, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн: на 1 июля 2020 года их было 3,9 млн человек. На 1 июля 2019 года выезд за границу был закрыт для 3,5 млн должников. По оценкам коллекторов, потенциально невыездными могут стать свыше 7 млн должников, то есть каждый пятый заемщик.

Также законопроект предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда. То же касается осужденных за совершение преступления — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

Помимо этого, законопроект устанавливает основания для признания загранпаспортов недействительными. Ими могут стать изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения или пола. Правоохранительные органы при этом наделяются полномочиями проводить проверки для установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность.