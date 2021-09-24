Активов КС Банка, потерявшего лицензию 6 августа текущего года, не хватает для исполнения его обязательств, «дыра» в капитале составляет почти 84 млн рублей, свидетельствуют опубликованные Банком России данные о финансовом состоянии кредитной организации.

Активы КС Банка на дату отзыва лицензии оцениваются по результатам проведенного временной администрацией обследования в сумму около 10,385 млрд рублей при цифре в бухгалтерском балансе самого банка 11,315 млрд рублей. Так, оценка чистой ссудной задолженности по амортизированной стоимости уменьшена с 9,299 млрд до 8,458 млрд рублей.

Обязательства банка составляют, по оценке временной администрации, чуть более 10,468 млрд рублей.

«Дыра» в балансе банка (отрицательный показатель «всех источников собственных средств») достигает почти 84 млн рублей.

Из сообщения на сайте ЦБ следует, что в Арбитражный суд Республики Мордовии был подан иск о банкротстве КС Банка.

Как заявляло Агентство по страхованию вкладов, страховку вкладчикам КС Банка выплачивает с 13 августа СберБанк, ее общий размер оценивается в 8,7 млрд рублей.