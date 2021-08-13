Агентство по страхованию вкладов 13 августа начинает выплату страхового возмещения вкладчикам саранского КС Банка, сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай в отношении КС Банка наступил 6 августа в связи с приказом Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Выплата страхового возмещения вкладчикам осуществляется через СберБанк. Для получения страхового возмещения при личном обращении в банк-агент вкладчику достаточно представить только паспорт (документ, удостоверяющий личность) и заполнить предоставляемую банком-агентом форму заявления о выплате возмещения.

Вкладчики КС Банка, которые одновременно являются клиентами Сбербанка, с 13 августа 2021 года могут обратиться за выплатой возмещения без посещения офиса банка-агента через сервис «СберБанк Онлайн».

По оценкам агентства, 99,5% вкладчиков КС Банка получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Согласно реестру обязательств КС Банка размер страховой ответственности агентства составляет 8,7 млрд рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в 13 субъектах РФ с привлечением 126 структурных подразделений банка-агента, в том числе в Мордовии — 36 структурных подразделений.

Размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).