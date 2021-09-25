Банк ДОМ.РФ уменьшил ставки по ипотеке на приобретение квартиры в новостройке. Снижение составило до 0,15 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка на покупку жилья на этапе строительства теперь составляет 7,15% годовых при первоначальном взносе от 20%. Воспользоваться новыми условиями смогут как действующие, так и будущие зарплатные клиенты Банка ДОМ.РФ при подтверждении последними дохода выпиской из Пенсионного фонда. Для них скидка составит 0,7 п. п. Кроме того, предусмотрена специальная скидка в 0,4 п. п. при покупке жилья с оформлением кредита на сумму от 6 млн рублей.

ВТБ снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5,75% годовых и семейной ипотеке, ставка по которой теперь составит от 4,7%. Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка. По ипотеке с господдержкой базовая ставка в ВТБ составляет 6,35%. С учетом всех скидок ставку по ипотеке с господдержкой можно снизить до 5,75%. Аналогичная система дисконтов вводится и по семейной ипотеке. В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока — 4,3%. Максимальная сумма кредита по программе — 12 млн рублей в Москве и Московской области и Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн — в остальных регионах.

Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по ипотечным кредитам на готовое жилье. Теперь ставка в рамках программы «Квартира» начинается от 8,29% годовых. Базовая ставка по продукту снижена на 0,21 процентного пункта до 8,99%. Кроме того, в рамках ипотечной программы предусмотрены скидки в размере до 0,7 п. п. Скидки к ставке возможны при первоначальном взносе не менее 20%. Максимальная сумма кредита в рамках программы «Квартира» составляет 30 млн рублей, он выдается на срок до 30 лет.

СберБанк и группа компаний «ФСК» запустили новую программу субсидирования ипотеки без господдержки, в рамках которой применяются ставки от 2,5%. Условия распространяются как на готовое, так и на строящееся жилье. Согласно условиям программы, ставка фиксируется на весь срок кредитования, который составляет от 13 до 20 лет. Первоначальный взнос — от 10% стоимости объекта недвижимости. Для клиентов предусмотрены три опции на выбор, позволяющие снизить банковскую ставку и ежемесячный платеж. Банк также предоставил возможность рефинансировать по ставке от 7,9% ипотечные кредиты других банков, которые были ранее рефинансированы. Согласно новым условиям, «Сбер» не ограничивает количество предыдущих рефинансирований по ипотечному кредиту. Главное условие, чтобы первичный кредит был предоставлен на цели приобретения или строительства недвижимости и на момент рефинансирования был зарегистрирован в другом банке. Рефинансированы могут быть кредиты как на готовое, так и на строящееся жилье и апартаменты. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, но не более 85% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредитования — 30 лет. Кроме того, «Сбер» упростил выдачу ипотечных кредитов иностранцам: теперь им необязательно предоставлять документы о владении русским языком, а также документы об образовании.

Банк «Санкт-Петербург» запустил программу «Рефинансирование ипотеки сторонних банков с дополнительной суммой кредита». Рефинансирование предполагает оформление нового кредита взамен действующей ипотеки с возможностью получения дополнительных денежных средств на потребительские цели. Дополнительные средства можно направить на погашение прочей ипотеки, автокредита либо потребительского кредита стороннего банка (в новый кредит можно объединить до четырех действующих ссуд), либо использовать для личных нужд (например, ремонта). Максимальная сумма рефинансирования составляет 10 млн рублей, срок — до 30 лет, ставка — 9,2% годовых.

Тинькофф Банк определился с моделью ипотечного кредитования, которую планирует внедрить до конца этого года — на первом этапе он займется рефинансированием ипотеки, взятой клиентами «Тинькофф» в других банках. В дальнейшем «Тинькофф» будет развивать партнерские отношения с застройщиками и наращивать диверсифицированный ипотечный портфель. До конца года банк нацелен сформировать ипотечный портфель в объеме нескольких миллиардов рублей, целевой показатель для этого направления бизнеса на ближайшие два года будет определен только в начале 2022 года.

