Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,77 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 85,24 рубля (минус 28 копеек).

В ходе сессии было проведено 30,4 тыс. сделок с долларом на 2 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро на 299,3 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,71—73,09 рубля за доллар и 85,24—85,75 рубля за евро.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что валюты развивающихся рынков, и рубль в том числе, находятся под давлением восходящей динамики доллара.

«Внутренняя и внешняя обстановка для рубля складывается негативной, в том числе из-за новых санкционных угроз. Тем не менее агрессивных покупок инвалюты пока не наблюдается. Однако в случае дальнейшего ухудшения ситуации на мировых рынках, особенно на сырьевом, доллар может устремиться к сильному сопротивлению 73,7 рубля за доллар», — полагает эксперт.