В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России. По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн рублей.

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых обналичивали и осуществляли транзит денежных средств. Без специального разрешения проводились банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание. За свои услуги организаторы криминальной схемы получали комиссионное вознаграждение в размере 12% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В настоящее время фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами расследования.