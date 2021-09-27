Когда мы решаем вопрос о перелетах по России, всегда ищем самые выгодные билеты. Но не все знают, что есть категории граждан, которые могут летать по отдельным направлениям со скидками от государства! Куда и кому такие скидки предлагаются – в новом выпуске Fingram. Обязательно сохраните и поделитесь!
1.Что такое субсидированные билеты?
Это льготные билеты. Каждый год власти выделяют российским авиакомпаниям средства, чтобы снизить стоимость билетов на множество направлений. Так государство финансово поддерживает авиакомпании и делает поездки доступными для россиян.
2. Кто может приобрести билеты по субсидии?
Купить авиабилеты по субсидиям могут только граждане России, относящиеся к следующим категориям:
· пассажиры в возрасте до 23 лет;
· женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет;
· инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица;
· сопровождающие ребенка-инвалида;
· инвалиды с детства II или III группы;
· многодетные семьи (обязателен документ, подтверждающие статус многодетной семьи).
Летом 2021 года правительство утвердило правила субсидирования семейных авиаперелетов по России. Скидки будут доступны для поездки, которая предусматривает покупку билетов с единым бронированием на ребенка до 18 лет и взрослого, который его сопровождает.
3. Куда можно полететь по субсидированным билетам?
Для специальных категорий граждан действуют программы субсидированных перевозок. Найти полный список направлений и авиакомпаний, которые участвуют в государственной программе субсидирования, можно на официальном сайте Росавиации:
· субсидирование перевозок на Дальний Восток;
· субсидирование перевозок в Симферополь;
·субсидирование перевозок в Калининград;
· субсидирование региональных перевозок.
В рамках семейной поездки в России утверждено 46 направлений авиаперевозок, по которым снижены цены на билеты. В перечень попали наиболее популярные города: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Иркутск, Воронеж, Екатеринбург. Полный список с указанием максимальной цены за один билет в одну сторону есть в постановлении правительства РФ (стр. 12). Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. рублей до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.
4. Как приобрести льготные билеты?
1. Прежде всего нужно найти подходящее направление в списке всех субсидированных маршрутов.
2. Узнать, какие авиакомпании летают по выбранному маршруту.
3. Подготовить документы, соответствующие вашей льготной категории (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие инвалидность или статус многодетной семьи).
4. В случае возникновения вопросов стоит звонить напрямую в авиакомпанию.
5. Забронировать и купить субсидированный билет. Готово!
Бонус:
Направления авиаперевозок каждый год меняются.
Субсидированные билеты будут только для перелетов экономклассом.
Как правило, действуют следующие ограничения: ручная кладь не тяжелее 8 кг и размером не более 115 см в трех измерениях; багаж до 20 кг на человека.
По каждому субсидированному направлению выделено определенное количество мест, их могут быстро раскупать. Наличие билетов необходимо уточнять напрямую у авиакомпании, быстрее всего это сделать по телефону горячей линии.
Возраст пассажира для оформления авиабилета определяется на дату вылета для билета в одну сторону и на дату первого вылета при покупке единого билета туда-обратно.
Перевозка одного ребенка в возрасте до 2 лет осуществляется бесплатно без предоставления ребенку отдельного места.
Перевозка более одного ребенка в возрасте до 2 лет, а также детей в возрасте от 2 до 12 лет осуществляется за плату со скидкой в размере не менее 25% от специального тарифа с предоставлением отдельного места.
Кроме билетов для специальных категорий граждан есть региональные субсидированные авиабилеты, доступные для всех. Региональные власти по своему усмотрению и соглашению с авиакомпаниями могут субсидировать определенные маршруты. Направления могут появляться и исчезать в любое время в течение года.
Перед покупкой субсидированного авиабилета необходимо проверить цены в соответствующих поисковиках и сравнить их с обычными билетами и с предложениями других перевозчиков.
А вы в этом году уже покупали субсидированные билеты? Как все прошло? А планируете покупать еще?