1. Что такое субсидированные билеты?

Это льготные билеты. Каждый год власти выделяют российским авиакомпаниям средства, чтобы снизить стоимость билетов на множество направлений. Так государство финансово поддерживает авиакомпании и делает поездки доступными для россиян.

2. Кто может приобрести билеты по субсидии?

Купить авиабилеты по субсидиям могут только граждане России, относящиеся к следующим категориям:

· пассажиры в возрасте до 23 лет;

· женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет;

· инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица;

· сопровождающие ребенка-инвалида;

· инвалиды с детства II или III группы;

· многодетные семьи (обязателен документ, подтверждающие статус многодетной семьи).

Летом 2021 года правительство утвердило правила субсидирования семейных авиаперелетов по России. Скидки будут доступны для поездки, которая предусматривает покупку билетов с единым бронированием на ребенка до 18 лет и взрослого, который его сопровождает.

3. Куда можно полететь по субсидированным билетам?

Для специальных категорий граждан действуют программы субсидированных перевозок. Найти полный список направлений и авиакомпаний, которые участвуют в государственной программе субсидирования, можно на официальном сайте Росавиации:

· субсидирование перевозок на Дальний Восток;

· субсидирование перевозок в Симферополь;

·субсидирование перевозок в Калининград;

· субсидирование региональных перевозок.

В рамках семейной поездки в России утверждено 46 направлений авиаперевозок, по которым снижены цены на билеты. В перечень попали наиболее популярные города: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Иркутск, Воронеж, Екатеринбург. Полный список с указанием максимальной цены за один билет в одну сторону есть в постановлении правительства РФ (стр. 12). Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. рублей до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления.

4. Как приобрести льготные билеты?

1. Прежде всего нужно найти подходящее направление в списке всех субсидированных маршрутов.

2. Узнать, какие авиакомпании летают по выбранному маршруту.

3. Подготовить документы, соответствующие вашей льготной категории (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие инвалидность или статус многодетной семьи).

4. В случае возникновения вопросов стоит звонить напрямую в авиакомпанию.

5. Забронировать и купить субсидированный билет. Готово!





Бонус:

Направления авиаперевозок каждый год меняются.

Субсидированные билеты будут только для перелетов экономклассом.

Как правило, действуют следующие ограничения: ручная кладь не тяжелее 8 кг и размером не более 115 см в трех измерениях; багаж до 20 кг на человека.

По каждому субсидированному направлению выделено определенное количество мест, их могут быстро раскупать. Наличие билетов необходимо уточнять напрямую у авиакомпании, быстрее всего это сделать по телефону горячей линии.

Возраст пассажира для оформления авиабилета определяется на дату вылета для билета в одну сторону и на дату первого вылета при покупке единого билета туда-обратно.

Перевозка одного ребенка в возрасте до 2 лет осуществляется бесплатно без предоставления ребенку отдельного места.

Перевозка более одного ребенка в возрасте до 2 лет, а также детей в возрасте от 2 до 12 лет осуществляется за плату со скидкой в размере не менее 25% от специального тарифа с предоставлением отдельного места.

Кроме билетов для специальных категорий граждан есть региональные субсидированные авиабилеты, доступные для всех. Региональные власти по своему усмотрению и соглашению с авиакомпаниями могут субсидировать определенные маршруты. Направления могут появляться и исчезать в любое время в течение года.

Перед покупкой субсидированного авиабилета необходимо проверить цены в соответствующих поисковиках и сравнить их с обычными билетами и с предложениями других перевозчиков.





А вы в этом году уже покупали субсидированные билеты? Как все прошло? А планируете покупать еще?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

