В августе остатки на валютных счетах россиян сократились на 700 млн долларов, до 56,6 млрд долларов в долларовом эквиваленте, а с начала года — на 5,1 млрд долларов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, уточняя, что это минимальное значение с осени 2010 года, когда на валютных счетах было 55,2 млрд долларов.

По подсчетам Осадчего, лидером по оттоку с валютных депозитов стал СберБанк: за август депозиты в валюте сократились на 500 млн долларов, до 23,3 млрд долларов, а за январь — август — на 2,5 млрд долларов; он отметил, что россияне перекладывают валюту с вкладов в том числе на текущие валютные счета: за август средства на них выросли на 800 млн долларов, до 36 млрд долларов, с начала года — на 5,8 млрд долларов.

Как рассказал управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, переток валюты с депозитных на текущие счета происходит из-за низкой доходности валютных вкладов на фоне высокой инфляции; инфляция в августе составила 6,68% годовых — максимум с августа 2016 года, добавил он.

Ключевая ставка Федеральной резервной системы США находится на уровне от 0% до 0,25%, у Европейского центробанка (ЕЦБ) ставка для депозитов отрицательная: минус 0,5%, поэтому если положить на годовой депозит 1 тыс. долларов под 0,1%, то выгода составит 1 доллар, сказал Осадчий; из-за отрицательных ставок ЕЦБ сейчас у многих российских банков за обслуживание счетов в евро взимается комиссия, так как по закону вводить отрицательные ставки по вкладам нельзя.

Тенденция перевода валютных депозитов в текущие счета объясняется в первую очередь низкими ставками, согласен аналитик Fitch Антон Лопатин, у клиентов низкая мотивация размещать валюту на депозиты; если бы ставки по депозитам в иностранной валюте были хотя бы в районе 2—3%, то граждане проявляли бы гораздо больший интерес к этим инструментам, считает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин, уточняя, что по текущим счетам, как правило, имеется возможность свободно распоряжаться средствами — снимать, пополнять, а банки могут менять ставку.