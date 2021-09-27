МТИ Банк с 27 сентября запускает вклад «МоиТочныеИнвестиции», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Минимальная сумма депозита — 300 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Срок размещения — шесть и 13 месяцев. Процентные ставки составляют 6,5% и 7,5% годовых соответственно.

По вкладу предусмотрены дополнительные взносы суммами от 50 тыс. рублей. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: на текущий счет, счет банковской карты или счет вклада до востребования, а также могут капитализироваться.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования за весь период нахождения денежных средств на депозите.