Каждый второй россиянин (51%) считает себя финансово грамотным, почти столько же (55%) полагают, что им достаточно знаний для того, чтобы инвестировать свои накопления, следует из опроса «СберСтрахование жизни» и «СберНПФ». Из числа респондентов, которые не считают себя финансово образованными, большая часть (64%) готовы этому обучаться — самостоятельно или посещая специализированные курсы.

По данным исследования, треть из россиян, считающих себя неграмотными (13%), ощущают на себе нехватку финансовых знаний, а 41% респондентов назвали себя скорее грамотными, только 11% жителей нашей страны в полной мере уверены в своей компетентности в финансовых вопросах. Примечательно, что мужчины вдвое чаще женщин считают себя полностью финансово грамотными (15% против 7%). Также высоко оценивают свое умение обращаться с деньгами респонденты с высшим финансовым или экономическим образованием (89%).

В возрастном разрезе разумно расходовать и экономить деньги лучше всего получается у респондентов от 30 до 40 лет (76%), а вот больше половины опрошенных старше 60 лет (62%) не считают себя разбирающимися в денежных вопросах. Если говорить о социально-демографических группах, то наиболее финансово грамотными, по их собственной оценке, являются граждане с высоким уровнем дохода (79%).

ЦБ запускает осеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности Банк России начинает осеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности, сообщает пресс-служба регулятора. Занятия (вебинары) будут проходить до 17 декабря 2021 года. Они имеют три уровня сложности. Слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для инвестиций, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам.

На вопрос «Какие возможности дает высокий уровень финграмотности?» больше половины опрошенных (58%) отметили умение планировать свой бюджет и разумно распоряжаться деньгами. При этом 42% респондентов уверены, что финансовая грамотность поможет им избежать мошенничества. Больше половины опрошенных (65%) считают, что финансовые знания помогут им в получении пассивного дохода от инвестирования, а также позволят играть на фондовом рынке и зарабатывать на ценных бумагах. Чуть более трети россиян (35%) считают, что финграмотность поможет накопить на пенсию, а 27% — разбираться и пользоваться страховыми услугами.

Самое большое количество людей, считающих себя финансово грамотными, способными инвестировать и не поддаться мошенникам, проживает в Москве (71%), Астрахани (64%), Ижевске (64%), Набережных Челнах (63%), Кирове (62%), Санкт-Петербурге (62%), Ульяновске (62%), Волгограде (61%), Оренбурге (60%) и Уфе (59%).

Чаще всего люди, считающие себя грамотными в обращении с финансами, начали накапливать знания в этой области в студенческие годы (18—24 года — 37%). В период от 25 до 35 лет — чуть менее трети респондентов (32%), в школе — 15%. Стремление принимать разумные финансовые решения у россиян с возрастом не пропадает: так, 12% опрошенных рассказали, что стали получать знания по управлению деньгами после 40 лет.