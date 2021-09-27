Акционеры BELUGA GROUP на состоявшемся 21 сентября внеочередном общем собрании утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года в размере 72,76 рубля на одну акцию (до налога).

Таким образом, на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении (без учета казначейских акций*), будет направлен 1 млрд рублей, что составляет 87% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за первое полугодие 2021 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 4 октября 2021 года.



* На 30 июня 2021 года в собственности BELUGA GROUP находилось 2 млн 56 тыс. квазиказначейских акций.