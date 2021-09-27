Телекоммуникационная компания «МТС» закрыла сделку по приобретению 70% долей ООО «УК «Система Капитал» за 3,5 млрд рублей. В результате сделки ПАО «МТС» увеличило свою долю в «Система Капитале» до 100%, говорится в сообщении МТС на портале раскрытия корпоративной информации.

Ранее, 16 сентября 2021 года, оператор объявил о подписании окончательного соглашения с ООО «Система Телеком Активы» и АО «Система Финанс», стопроцентными дочерними компаниями ПАО «АФК «Система», о покупке доли в УК «Система Капитал».



«Консолидация 100% долей УК «Система Капитал» ускорит вывод новых продуктов для розничных инвесторов и состоятельных клиентов, расширит экосистему финансовых сервисов МТС, а также позволит группе увеличить свою долю на быстрорастущем рынке инвестиционных услуг», — отмечали в МТС.