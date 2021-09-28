Финансовый управляющий экс-совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова, ставшего в 2018 году банкротом, Любовь Киреева обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании его кредитором двух стекольных заводов в России на 2,3 млрд рублей, пишет РБК . Хотя сами заводы находятся в процессе банкротства, а их долги неоднократно перепродавались, они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих, считает Киреева.

Ранее сообщалось о том, что Беджамов был бенефициаром двух крупных стекольных заводов — Рузаевского (РСЗ, расположен в Мордовии) и Буньковского (БЭЗ, находится в подмосковном Ногинске). Акции, имущество заводов арестовывались по уголовному делу против экс-банкира. По данным СПАРК, в РСЗ Беджамову по-прежнему принадлежит 25%, а долей в 35% владеет аффилированная с ним Unifleet Technology Ltd. Арбитражный суд в другом процессе также признавал Беджамова контролирующим лицом РСЗ. В БЭЗ у экс-банкира 87%, следует из базы СПАРК.

Изначально заводы кредитовались в СберБанке. РСЗ получил кредит еще в 2007 году, но не смог по нему расплатиться — у завода сформировался долг на 2,3 млрд рублей, который в 2014 году был переуступлен компании «СБК Стекло», а та в свою очередь уступила его Creta Universal, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. За выкуп долга у «СБК Стекло» Creta Universal заплатила 1,1 млрд рублей, указано в договоре об уступке. Буньковский завод поручился по обязательствам Рузаевского завода и поэтому тоже отвечает по невыплаченному долгу. Еще одним поручителем является Торговый дом «Стеклостандарт». В 2016—2017 годах Creta подала на банкротство обоих заводов и торгового дома и после запуска процедуры была внесена в реестр кредиторов с требованием на 2,3 млрд рублей.

АСВ отказалось от требований к десяти экс-руководителям Внешпромбанка Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов об отказе от требований к десяти из 17 бывших руководителей Внешпромбанка в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании с них около 217 млрд рублей, говорится в определении суда.

Новый владелец долга заводов оказался связанным с Беджамовым, считает управляющая банкротством экс-банкира. Creta была клиентом Внешпромбанка, анкету-вопросник клиента-юрлица от лица Creta подписала Тена Степич, там же она указала, что является бенефициарным владельцем компании на основании трастового договора, говорится в заявлении Киреевой. Финансовый управляющий в иске указала, что получила от Внешпромбанка переписку, из которой следует, что «Тена Степич занимается ведением личных дел Беджамова, касающихся его имущества, бизнеса Wine Palace и личных вопросов». После начала конкурсного производства в рамках банкротства управляющим обоих стекольных заводов был назначен Владимир Сахаров из объединения арбитражных управляющих «Авангард». Спустя месяц Creta переуступила права требования к заводам компании «Источник», владельцем которой является компания «Замар Инвест Лтд» с Маршалловых Островов. Сумма сделки составила 1 евро, следует из иска управляющей, что в 30 млн раз меньше размера переданных прав требования.

Киреева уверена, что передача прав требования в пользу компании «Источник» имела своей целью сокрытие имущества Беджамова от его кредиторов. Также интересы бывших и новых кредиторов представляли одни и те же юристы: представителями и Creta, и «Источника» выступали партнеры адвокатского бюро «Перпетуум» Максим Говоруха и Денис Черкашин. В иске Киреева приходит к выводу, что Беджамов «осуществляет процедуру контролируемого банкротства РСЗ, БЭЗ и «Стеклостандарта». Она попросила суд отменить договор уступки прав требований, заключенный компаниями Creta и «Источник», а также признать право собственности Беджамова на права требования к РСЗ, БЭЗ и «Стеклостандарту».