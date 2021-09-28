Совокупный доход от управления средствами Фонда национального благосостояния в 2020 году составил 345,3 млрд рублей, что в 5,6 раза больше прогнозных значений (62,1 млрд рублей). Об этом говорится в «Заключении Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год» .

В документе отмечается, что совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте за 2020 год увеличился на 5 трлн 772,6 млрд рублей, или в 1,7 раза. По состоянию на 1 января 2021 года объем фонда оценивался в 13 трлн 545,7 млрд рублей, что составило 12,7% ВВП. Средства были сконцентрированы на счетах Банка России (8 трлн 657,9 млрд рублей, или 8,1% ВВП) и размещены в разрешенные финансовые активы (4 трлн 887,8 млрд рублей, или 4,6% ВВП).

В Счетной палате подтвердили, что изменения объема ФНБ в 2020 году были связаны с зачислением средств в иностранной валюте в эквиваленте 3 трлн 349,9 млрд рублей, переоценкой средств фонда в объеме 1 трлн 774,4 млрд рублей за счет положительной курсовой разницы, рыночной переоценкой в объеме 941,8 млрд рублей обыкновенных акций СберБанка и «Аэрофлота», приобретенных за счет средств ФНБ в 2020 году.

Использование средств ФНБ в объеме 293,5 млрд рублей было обусловлено финансированием дефицита федерального бюджета (289,8 млрд рублей) и софинансированием пенсионных накоплений (3,7 млрд рублей).

«В 2020 году доходы от управления средствами ФНБ на его формирование не направлялись и использовались на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. Доходность размещения средств ФНБ на счете в евро в Банке России за 2020 год так же, как и ранее за 2017, 2018 и 2019 годы, составила отрицательную величину», — сказано в «Заключении Счетной палаты».