Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры пройдет в онлайн-формате 30 и 31 октября 2021 года. Этот просветительский проект, направленный на повышение финансовой грамотности семей в разных регионах России, организован в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Двухдневное онлайн-мероприятие пройдет на платформе familymoneyfest.ru, которая станет местом общения российских семей по вопросам финансового благополучия и ответственного родительства. На фестивале будут отобраны и презентованы лучшие примеры и образцы воспитания правильного отношения к деньгам, заработку, сбережению и расходам из всех уголков страны. Организаторы обещают, что участники смогут освоить даже самые сложные вопросы финансовой грамотности благодаря игровому формату — через традиции, фольклор и творчество.

В рамках программы запланировано более 50 онлайн-активностей: прямые эфиры с экспертами, игровые турниры, полезные видеоуроки, викторины, мультфильмы, квизы и пр. Участники смогут объединяться в команды, проходить онлайн-активности сообща или по отдельности, зарабатывая баллы и стремясь занять наиболее высокую позицию в рейтинге. Самые активные команды смогут не только улучшить финансовые знания, но и получить ценные призы от партнеров фестиваля.

Фестиваль продлится до 23:59 31 октября. Принять участие в мероприятии можно бесплатно на сайте www.familymoneyfest.ru. Для того чтобы посоревноваться за призы, нужно зарегистрироваться и пройти тестирование после каждой активности.

Даты: 30 октября — 31 октября 2021 года. Возрастное ограничение — 6+.