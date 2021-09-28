Банк России вынес постановления о наложении штрафов за манипулирование рынком, а также направил предписания о недопущении нарушений нескольким физлицам. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте регулятора.

В релизе говорится, что ЦБ установил факты манипулирования рынком в 2018—2021 годах на организованных торгах ряда ценных бумаг Пермяковым Алексеем Николаевичем по собственному торговому счету и торговому счету Верещагина Владимира Алексеевича, а также Смирновым Александром Алексеевичем, Байрамовой Еленой Юрьевной.

«Пермяков А. Н., Смирнов А. А., Байрамова Е. Ю. использовали для получения положительного финансового результата стратегию pump & dump: сначала совершались сделки по покупке актива, цена на который искусственно завышалась за счет выставления ими «агрессивных» заявок на покупку (со значительным сдвигом в цене), а затем происходила продажа пакета актива по такой завышенной цене. Подобная схема действий повторялась указанными лицами несколько раз за торговую сессию. Данная торговая активность носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах», — указано в сообщении.

По результатам проверки, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Центробанке к манипулированию рынком были отнесены операции, совершенные Пермяковым А. Н. по собственному торговому счету на рынках 37 выпусков ценных бумаг и торговому счету Верещагина В. А. на рынках 11 выпусков ценных бумаг, Смирновым А. А. — на рынках десяти выпусков ценных бумаг, Байрамовой Е. Ю. — на рынках шести выпусков ценных бумаг.

В отношении всех четверых нарушителей ЦБ выдал предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, в отношении Пермякова и Смирнова регулятор вынес постановления о наложении штрафов за манипулирование рынком. Суммы штрафов в релизе не указаны.

Также Банком России направлены предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в частности Московской бирже, «СПБ Бирже», Санкт-Петербургской валютной бирже, о приостановлении совершения сделок и проведения операций по торговым счетам Пермякова и Смирнова.