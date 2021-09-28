«ВТБ Инфраструктурный холдинг» и «ДОМ.РФ» договорились о совместном использовании облигаций в целях реализации капиталоемких инфраструктурных проектов в российских регионах из «инфраструктурного меню» правительства РФ. Соответствующее соглашение подписано в рамках конгресса «Российская неделя ГЧП», сообщили ВТБ и «ДОМ.РФ».
В соответствии с соглашением стороны «выражают намерение осуществлять совместное финансирование (софинансирование) строительства инфраструктуры», указано в релизе. В настоящий момент рассматриваются проекты общей стоимостью свыше 250 млрд рублей.
Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов в Магадане, Уфе, на острове Русский, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском и Хабаровском крае.
«ВТБ Инфраструктурный холдинг» обладает высоким уровнем компетенций в сфере финансирования создания транспортной инфраструктуры. Опыт компании может быть успешно применен и для комплексного развития социальной инфраструктуры», — отметил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ», председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.
По словам генерального директора компании «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олега Панкратова, развитие инвестиций в социальную инфраструктуру «необходимо для экономического роста регионов, так как способствует росту качества жизни людей».
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
|
78.91%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
|
33.48%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
|
27.82%
|
16.03.2020
погашение
|Купить
|
ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
|
25.84%
|
15.07.2019
погашение
|Купить
|
Башнефть-4-об
Башнефть
|
21.29%
|
08.02.2019
погашение
|Купить