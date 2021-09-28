Российские банки подготовлены к отражению киберугроз на порядок лучше своих западных коллег. Такое мнение высказал в интервью бизнес-порталу «Континент Сибирь» первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

По словам Сычева, финансовая система — проводник кибербезопасности. «Более того, я как лицо, непосредственно занятое регулированием этой системы, могу сказать, что российские банки подготовлены к отражению киберугроз на порядок лучше своих западных коллег», — отметил он.

Сычев подчеркнул, что российская банковская отрасль действительно привлекает к себе достаточно большое количество злоумышленников. «Именно это и стало причиной того, что банки научились работать в таких условиях, в ситуации постоянного стресса, постоянного ожидания атаки», — заключил он.