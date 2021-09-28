Средства для предоставления инфраструктурных кредитов регионам в объеме еще 500 млрд рублей будут запрошены правительством РФ после 1 ноября. Об этом сообщил на инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» в Москве вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«До 1 ноября должны окончательно утвердить и распределить все ресурсы, после этого будем обращаться о выделении вторых 500 миллиардов. Итого мы рассчитываем на сумму в один триллион [рублей]», — сказал Хуснуллин.

В понедельник газета «Известия» сообщала, что некоторые субъекты РФ не были удовлетворены определенными правительством лимитами по инфраструктурным кредитам и собираются направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов.

Регионы задумали оспорить выделенные правительством лимиты по инфраструктурным кредитам Ряд регионов выразил неудовлетворенность выделенными правительством лимитами по инфраструктурным кредитам и планирует направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службы правительств субъектов.

Между тем, по информации Хуснуллина, проекты для получения инфраструктурных кредитов до сих пор не представили 20 регионов России.

«Мы видим, что три дня осталось, а еще 20 регионов вообще не представили проекты. Надеюсь, что за три дня представят, но есть уже риски, что часть из них не смогут. К сожалению, главная проблема — неготовность регионов к получению этих кредитов», — отметил он.

При этом, по словам вице-премьера, заявившиеся на льготные кредиты регионы подали проекты, которые значительно превышают сумму их лимита. Такие регионы смогут участвовать в конкурсе на дополнительное выделение кредитных средств.

«Мы их [проекты регионов] сейчас выставили в определенный список и после окончания распределения первой партии дальше будем распределять по конкурсу: где будет создано наибольшее количество рабочих мест, больше налогов, инвестиций, те регионы нераспределенную часть получат», — сказал Хуснуллин.



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.