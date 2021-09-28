Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг российского Тойота Банка на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг выпусков облигаций банка подтвержден на этом же уровне.

Как поясняется в сообщении АКРА , кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк полностью принадлежит Toyota Kreditbank GmbH и Toyota Leasing GmbH — структурам, находящимся под контролем Toyota Motor Corporation, напоминают в агентстве.

«Тойота Банк сохраняет умеренно высокий уровень оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле», — отмечается в релизе.

Там, в частности, указано, что оценка бизнес-профиля банка («bbb») определяется главным образом относительно высоким качеством стратегии и корпоративного управления. Стратегия развития банка направлена исключительно на поддержание продаж автомобилей Toyota и Lexus на российском рынке. Производство ряда ключевых моделей группы Toyota налажено в России. Кроме того, группа характеризуется значительными объемами продаж в премиум-сегменте, особенно моделей Lexus, что делает Россию одним из ключевых рынков для группы. Заемщики с финансовым положением выше среднего формируют высокую долю в клиентской базе банка, это позволяет ему стабильно демонстрировать прибыльность операций при низком уровне кредитного риска.



Оценка бизнес-профиля банка «ограничена кэптивным характером бизнеса и его относительно небольшим масштабом ввиду того, что банк сосредоточен на выдаче автокредитов», в то время как аналогичные кредитные организации предлагают клиентам более широкий спектр банковских услуг, добавляют в АКРА.