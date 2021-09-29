СберБанк запустил для клиентов, проживающих в Москве, сервис push-уведомлений о новых счетах за услуги ЖКХ, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Соглашения об использовании данного онлайн-сервиса уже заключено с большинством столичных поставщиков услуг ЖКХ.

При подключении услуги банк будет регулярно проверять, есть ли у клиента неоплаченные счета, и оперативно направит PUSH-уведомление о начислении, которое отобразится на экране смартфона и в приложении «СберБанк Онлайн». Чтобы оплатить квитанцию, достаточно перейти непосредственно в мобильное приложение.