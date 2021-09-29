Средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в августе 2021 года составил 1,14 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита вырос на 2,6%. По сравнению с августом 2020 года, показатель увеличился на 31,3%.

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1,72 млн рублей), Московской области (1,43 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,37 млн рублей), Ленинградской области (1,22 млн рублей), а также в Краснодарском крае (1,22 млн рублей).

Самый значительный рост среднего размера автокредита продемонстрировали Удмуртская Республика (+6,5%), Санкт-Петербург (+6,5%), Ставропольский край (+6%), а также Ленинградская (+5,1%) и Челябинская (+4,3%) области. Снижение данного показателя отмечено в Тюменской области (-6,5%), Ханты-Мансийском АО (-4%), а также в Воронежской (-1,8%) и Новосибирской (-1,4%) областях. В Москве средний размер автокредита за месяц вырос на 1,9%.