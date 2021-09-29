СберБанк совместно с АБК (входит в экосистему «Сбера») разработал новое решение, предупреждающее пользователей о телефонном мошенничестве в реальном времени, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Сервис, представленный в рамках форума «Лидеры цифрового развития», получил название «Аура». В его основе лежат технологии искусственного интеллекта, в том числе современная языковая нейросетевая модель глубокого обучения, которая исследовала тысячи разговоров настоящих мошенников.

«Аура» уже доступна абонентам «СберМобайл». Звонки клиентов, подключивших услугу, будет анализировать искусственный интеллект. Как только он распознает злоумышленников, абонент услышит звуковое сообщение: «Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим».

Обучение технологии проходило на основе базы данных кибербезопасности СбераБанка, система способна самосовершенствоваться и улучшаться с каждым новым звонком.

«Статистика первого полугодия 2021 года показала, что больше 70% звонков с незнакомых номеров поступает от мошенников. Каждый месяц они выводят со счетов доверившихся им граждан от 3,5 млрд до 5 млрд рублей. Угрозой при этом является не только настойчивость злоумышленников — мошенники используют методы социальной инженерии и регулярно изобретают новые схемы давления. Для противодействия им не подойдет статичное решение, поэтому мы сделали «Ауру» гибкой, способной дообучаться на новом материале. Технология улучшает себя сама в режиме реального времени и является альтернативой традиционным методам защиты от нежелательных звонков вроде «черного списка» и автоответчика», – рассказал генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий.

По данным пресс-службы «Сбера», в рамках пилотного проекта «Аура» показала 80-процентную точность детектирования мошеннических действий и менее 1% ложноположительных срабатываний модели.