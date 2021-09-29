На российском рынке сбережений наблюдается радикальное изменение тренда. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, чей комментарий распространила пресс-служба банка.

«Переток средств населения с депозитов на накопительные счета, который мы наблюдали несколько лет, фактически остановился, — отметил он. — В августе впервые за долгое время объем счетов до востребования в рублях на рынке не только не продемонстрировал рост, но и снизился к предыдущему месяцу».

Так, отток рублевых средств со счетов до востребования составил по системе, согласно данным ВТБ, 116,5 млрд рублей против прироста в 152,5 млрд в июле. В итоге портфель рублевых средств до востребования сократился на 1,2% и на начало сентября составил 9,94 трлн рублей.

«Обычно на объем средств на рублевых счетах влияет сезон отпусков и подготовка к учебному году, однако и за июнь, и за июль мы наблюдали прирост. Можно делать вывод о том, что в этот раз влияние сезонного фактора было минимальным», — рассуждает эксперт.

Уточняется, что по рублевым депозитам в августе на рынке зафиксирован прирост в 146,6 млрд рублей против всего лишь 6,3 млрд в июле. До июля объем средств в рублевых вкладах неизменно сокращался, уменьшившись за первые шесть месяцев года на 868 млрд рублей.

Напомним, Центробанк в обзоре, опубликованном в середине сентября, указывал, что в июле приток средств населения в банки в основном обеспечили текущие счета, при этом в условиях плавного роста депозитных ставок ослаб отток с депозитов населения.

Центробанк: потенциал роста рублевых депозитных ставок в ближайшие месяцы сохраняется Ставки российских банков по депозитам в июле — августе продолжали повышаться, следуя за ростом ставок денежного рынка и доходностей облигаций федерального займа в условиях повышения ключевой ставки ЦБ, при этом рост депозитных ставок носил догоняющий характер, и потенциал роста рублевых депозитных ставок в ближайшие месяцы сохраняется. Об этом говорится в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«Основным фактором, повлиявшим на изменение тренда, стал рост ключевой ставки, который оказался триггером для увеличения процентных доходов по депозитам. Это привело к возобновлению интереса населения», — отмечают в ВТБ.

«Сегодня клиенты могут с помощью безрискового инструмента получить гарантированную доходность, перекрывающую инфляцию: в условиях текущей волатильности на бирже вполне вероятна ситуация, когда доходность по вкладам обгонит не только инфляцию, но и доходность среднестатистического биржевого игрока», — отмечается в комментарии профильного эксперта банка.

«Все это, безусловно, будет подогревать интерес к рынку рублевых депозитов, который при оптимистичном сценарии может вернуться к концу 2021 года на уровни начала 2020 года. При этом важным фактором, указывающим на стабилизацию рынка рублевых депозитов, является смена фокуса клиентов в части срочности сбережений: основной прирост рынка дают вклады на сроки свыше одного года, за август мы наблюдаем прирост портфеля такой срочности на 1,5% против плюс 0,1% за июль», — указывает Степочкин.

В ВТБ констатируют, что по валютным вкладам сохраняется тренд на сокращение объема портфелей, при этом «отток по срочным депозитам формируется за счет плановых закрытий долгосрочных продуктов, которые перетекают на краткосрочные вклады и счета до востребования». «В августе отток с валютных вкладов сроком от одного года на рынке составил 890 млн в долларовом эквиваленте, в то время как краткосрочные валютные депозиты выросли на 418 млн долларов, а счета до востребования — на 931 млн долларов. В целом с начала года население вернуло на счета в валюте эквивалент 1 млрд долларов, в то время как в 2020 году отток со срочных счетов и счетов до востребования составил порядка 4,5 млрд долларов. Вопрос по сохранению этой тенденции пока остается открытым, так как в условиях укрепления рубля и роста ставок по рублевым депозитам возможен переток средств населения из валютных на рублевые счета», — отмечается в обзоре.



«При этом мы ожидаем сохранения интереса со стороны клиентов к накопительным счетам, которые совмещают удобство активного управления своими средствами и высокую доходность. Хотя и здесь влияние роста ставок по срочным депозитам будет достаточно существенным, чтобы часть денежных средств продолжила перетекать с накопительных счетов во вклады», — заключают в ВТБ.