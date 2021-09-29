Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, работал, по данным следствия, на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Следствие подозревает Сачкова в передаче иностранным спецслужбам данных, которые составляют гостайну в области кибербезопасности в России», — сказал собеседник агентства.



По его словам, «работодателями» Сачкова могут быть спецслужбы нескольких стран, которые в интересах следствия не уточняются. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», — добавил источник.