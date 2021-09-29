Россияне взяли в августе кредиты наличными на общую сумму 612 млрд рублей. Это максимальный за всю историю банковского сектора объем средств, которые получили заемщики в этом сегменте за один месяц, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков.

По информации ОКБ, предыдущий рекорд был установлен в апреле, тогда заемщики взяли кредиты на 610 млрд рублей. По сравнению с июлем 2021 года объем предоставленных банками средств вырос на 5%, по сравнению с августом 2020 года — на 32%, а по сравнению с августом 2019 года — на 40%.

Среди 30 регионов, в которых банки выдали наибольший объем кредитов наличными, лишь в Якутии наблюдалось сокращение кредитования по сравнению с июлем (на 6%), а в Саратовской области зафиксирована нулевая динамика. В остальных регионах был рост, самый сильный — в Ленинградской области (на 12%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае и Москве (по 8%).

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Средний размер кредита наличными при этом сократился с 347 тыс. рублей в июле до 338 тыс. рублей в августе. Год назад он составлял 325 тыс. рублей. Полная стоимость кредита (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) выросла с 15,8% в июле до 15,9% годовых в августе, указано в релизе.



«Выдачи кредитов наличными установили рекорд за счет значительного увеличения числа заемщиков. С одной стороны, в августе россияне традиционно берут кредиты из-за сезона отпусков и необходимости подготовить детей к началу нового учебного года. С другой стороны, банки продолжают серьезно конкурировать друг с другом за качественных заемщиков, стараясь удерживать процентные ставки на относительно низком уровне, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.