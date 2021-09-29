Россияне взяли в августе кредиты наличными на общую сумму 612 млрд рублей. Это максимальный за всю историю банковского сектора объем средств, которые получили заемщики в этом сегменте за один месяц, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков.
По информации ОКБ, предыдущий рекорд был установлен в апреле, тогда заемщики взяли кредиты на 610 млрд рублей. По сравнению с июлем 2021 года объем предоставленных банками средств вырос на 5%, по сравнению с августом 2020 года — на 32%, а по сравнению с августом 2019 года — на 40%.
Среди 30 регионов, в которых банки выдали наибольший объем кредитов наличными, лишь в Якутии наблюдалось сокращение кредитования по сравнению с июлем (на 6%), а в Саратовской области зафиксирована нулевая динамика. В остальных регионах был рост, самый сильный — в Ленинградской области (на 12%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае и Москве (по 8%).
Средний размер кредита наличными при этом сократился с 347 тыс. рублей в июле до 338 тыс. рублей в августе. Год назад он составлял 325 тыс. рублей. Полная стоимость кредита (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) выросла с 15,8% в июле до 15,9% годовых в августе, указано в релизе.
«Выдачи кредитов наличными установили рекорд за счет значительного увеличения числа заемщиков. С одной стороны, в августе россияне традиционно берут кредиты из-за сезона отпусков и необходимости подготовить детей к началу нового учебного года. С другой стороны, банки продолжают серьезно конкурировать друг с другом за качественных заемщиков, стараясь удерживать процентные ставки на относительно низком уровне, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.